Букінгемський палац думає, як відповісти на інтерв'ю Меган і Гаррі

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Зазвичай королівська сім'я не відповідає на гучні звинувачення на її адресу. Однак британські журналісти, в тому числі з газет I, Daily Mail і Guardian пишуть, що на Букінгемський палац чиниться небувалий тиск, щоб він все ж зробив заяву в зв'язку з обвинуваченнями Меган. Guardian в зв'язку з цим цитує лідера опозиційної Лейбористської партії Кіра Стармера, який заявив, що проблеми расової рівноправності і психічного здоров'я, які порушила герцогиня, "стосуються не лише королівської сім'ї" і їх не можна ігнорувати.

Що сталося

Серед іншого Меган заявила, що якийсь неназваний член королівської сім'ї цікавився, наскільки темною буде шкіра Арчі - першого сина герцога і герцогині Сассекських. Окрім того, дружина принца Гаррі зізналася, що у неї були суїцидальні думки, але вона не отримала від придворних ніякої допомоги.

Одкровення Меган і Гаррі викликали в Британії справжню бурю, яку вже порівнюють зі знаменитими інтерв'ю принцеси Діани в 1995 році, коли вона розповіла про подружню зраду свого чоловіка, принца Чарльза.