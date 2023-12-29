"Будут выплачиваться вовремя": Шмыгаль сделал заявление о выплате пенсий и зарплат учителям и врачам

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что пенсии и зарплаты бюджетникам - учителям и врачам - в дальнейшем будут выплачиваться вовремя, а индексация пенсий состоится, как и предусмотрено, в марте. Об этом он сказал во время заседания правительства в пятницу, пишет УНН.

Премьер отметил, что финансирование дефицита бюджета 2024 года и макрофинансовая ситуация в последние дни стали темой активных обсуждений.

"В следующем году Украина потребует более 37 млрд долларов внешнего финансирования. Мы, конечно, рассчитываем на поддержку наших международных партнеров. Ведь сейчас имеем договоренности с 11 государствами о многолетних программах финансирования. Есть программа расширенного финансирования с МВФ. Имеем поддержку других международных финансовых организаций", - указал он.

И отметил, что в правительстве четко понимают, "какие у нас есть инструменты и варианты".

И главное. Пенсии в дальнейшем будут платиться вовремя. Индексация состоится в марте 2024 года, как это предусматривает закон. Зарплаты учителей и врачей так же будут выплачиваться вовремя - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что "несмотря на все трудности и вызовы, за почти два года войны мы ни разу не задерживали социальные выплаты". "Это наши обязательства перед людьми, и мы будем делать все, чтобы их выполнять и в дальнейшем", - подчеркнул Шмыгаль.



Ранее

Financial Times со ссылкой на вице-премьер-министра - министра экономики Украины Юлию Свириденко сообщала, что Украине, возможно, придется отложить выплаты государственным служащим и пенсионные выплаты миллионам своих граждан, если ЕС и США не предоставят обещанную финансовую помощь в начале следующего года.

В случае отсутствия международной помощи индексация пенсий в 2024 году может не состояться - Жолнович