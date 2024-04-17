Будут судить: На Киевщине 42-летний отчим изнасиловал 16-летнюю падчерицу с недостатками здоровья

На Киевщине будут судить 42-летнего мужчину, который изнасиловал свою 16 падчерицу. Ребенок от рождения имеет недостатки здоровья. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

По материалам досудебного расследования, которое проводилось Белоцерковским райуправлением ГУ Нацполиции в Киевской области, установлено, что в феврале этого года мужчина изнасиловал свою 16-летнюю падчерицу, которая от рождения имеет недостатки здоровья.

Также было обнаружено, что обвиняемый ранее привлекался к ответственности за совершение домашнего насилия в этой семье.

В связи с этим, мужчину ожидает судебный приговор, поэтому сейчас его будут держать под стражей.

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Стоит заметить, что согласно статье 62 Конституции Украины, лицо является невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным судебным решением.

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