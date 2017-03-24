Строительство Трансанатолийского газопровода в Турции завершено на 70%

"Первый газ в Турцию поступит в 2018 году, а в Европу - в 2020 году. В строительстве нет никаких задержек, оно завершено на 70%", - заявил генеральный директор турецкой компании Petkim Анар Мамедов.

Напомним, планируемая мощность газопровода составит 16 млрд кубометров природного газа в год на начальном этапе. К 2023 году она вырастет до 23 млрд кубических метров, с увеличением до 31 млрд в 2026 году.

Как сообщал УНН, в марте 2015 года в Турции началось строительство газопровода TANAP.