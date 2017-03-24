Будівництво Трансанатолійського газопроводу в Туреччині завершене на 70%

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Трубопровід для транспортування азербайджанського газу з родовища “Шах Деніз” через усю територію Туреччини до Європи готовий на 70%, передає УНН з посиланням на Trend.

“Перший газ до Туреччини надійде в 2018 році, а в Європу — в 2020 році. У будівництві немає ніяких затримок, воно завершене на 70%”, — заявив генеральний директор турецької компанії Petkim Анар Мамедов.

Нагадаємо, планована потужність газогону становитиме 16 млрд кубометрів природного газу на рік на початковому етапі. До 2023 року вона зросте до 23 млрд кубічних метрів, зі збільшенням до 31 млрд у 2026 році.

Як повідомляв УНН, у березні 2015 року у Туреччині стартувало будівництво газопроводу TANAP.

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