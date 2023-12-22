Будет наш ответ каждому российскому убийце: Зеленский отреагировал на сбитие трех вражеских Су-34

Пусть каждый российский летчик точно знает, что будет наш ответ каждому российскому убийце - ни один из них не останется безнаказанным. Так Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сбитие сразу трех вражеских самолетов Су-34, передает УНН.

"Спасибо нашим воинам, которые уничтожили сразу три российские "сушки". На Южном направлении - на нашей Херсонщине. Результат наших Воздушных сил и непосредственно Одесской зенитной ракетной бригады. Спасибо вам, ребята! И пусть каждый российский летчик точно знает, что будет наш ответ каждому российскому убийце - ни один из них не останется безнаказанным", - сообщил Зеленский во время вечернего обращения.

Силы ПВО сбили три российских истребителя Су-34 на Южном направлении - Олещук