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Буданов о недопустимости коррупции: интересы государства должны стать главным приоритетом для каждого

Буданов о недопустимости коррупции: интересы государства должны стать главным приоритетом для каждого

Киев  •  УНН

 • 5913 просмотра

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Начальник ГУР прокомментировал расследование "Схем" по передаче Украиной стратегических бомбардировщиков россии в 90-х годах. Буданов отметил важность приоритета государственных интересов и недопущения подобных ошибок.

Коррупция, некомпетентность и отсутствие стратегического видения приводят к антигосударственным решениям. Такое убеждение высказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, комментируя расследование журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях", передает УНН.

"Коррупция, некомпетентность и отсутствие стратегического видения приводят к антигосударственным решениям. Мы как страна и нация, которая платит чрезвычайно высокую цену в борьбе за собственную свободу, не имеем права допускать повторения подобных ошибок и преступлений. Рекомендую к просмотру обстоятельное расследование журналистов "Радио Свобода", программы Схемы: коррупция в деталях - RFERL, о том, как произошло, что москва использует для ударов по украинским городам переданные ей Украиной в 90-х годах стратегические бомбардировщики и ракеты", - написал глава ГУР.

Он поблагодарил команду "Схем" за эту важную работу, отметив, что и информация от Главного управления разведки, в частности о российских пилотах - военных преступниках, стала полезной при создании материала.

"Одолеть врага и надежно защитить Украину сможем тогда, когда необратимо изменимся. Интересы государства должны стать главным приоритетом для каждого", - констатировал Кирилл Буданов.   

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
kyrylo-budanovКирилл Буданов
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