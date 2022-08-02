Буча заживляет раны: как изменился городок на Киевщине за время, прошедшее с освобождения от оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Оккупанты убивали, грабили и разрушали городок Буча на Киевщине, но его возрождают. УНН побывал в Буче через 4 месяца после деоккупации.
Смотрите в нашем видео, как местные жители возрождают город.
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Буча, Ирпень, Гостомель и вся Киевская область были освобождены от российских захватчиков в начале апреля. В освобожденных городах и деревнях зафиксированы массовые разрушения и жестокие убийства россиянами мирных жителей.
События в Буче стали синонимом жестокости. Только в самой Буче россияне убили не менее 400 гражданских украинцев.
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