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14 марта, 19:57 • 90914 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 14:57 • 136016 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 136759 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 112336 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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14 марта, 13:04 • 106107 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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14 марта, 12:17 • 92400 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111338 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136747 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Буча заживляет раны: как изменился городок на Киевщине за время, прошедшее с освобождения от оккупантов

Буча заживляет раны: как изменился городок на Киевщине за время, прошедшее с освобождения от оккупантов

Киев • УНН

 • 1704220 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Оккупанты убивали, грабили и разрушали городок Буча на Киевщине, но его возрождают. УНН побывал в Буче через 4 месяца после деоккупации.

Смотрите в нашем видео, как местные жители возрождают город.

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Буча, Ирпень, Гостомель и вся Киевская область были освобождены от российских захватчиков в начале апреля. В освобожденных городах и деревнях зафиксированы массовые разрушения и жестокие убийства россиянами мирных жителей.

События в Буче стали синонимом жестокости. Только в самой Буче россияне убили не менее 400 гражданских украинцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Имитировали казнь и обсуждали, как будут убивать: расследование зверств россиян в Буче

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