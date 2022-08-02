Буча загоює рани: як змінилося містечко на Київщині за час, що минув з визволення від окупантів

Дивіться у нашому відео, як місцеві жителі відроджують місто.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пекло на Землі: фоторепортаж із Бучі після виходу "асвабадітєлєй"

Буча, Ірпінь, Гостомель та вся Київська область були звільнені від російських загарбників на початку квітня. У визволених містах і селах зафіксовані масові руйнування та жорстокі вбивства росіянами мирних жителів.

Події у Бучі стали синонімом жорстокості. Тільки у самій Бучі росіяни вбили щонайменше 400 цивільних українців.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Імітували страту та обговорювали, як вбиватимуть: розслідування звірств росіян у Бучі



