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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 8928 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Буча загоює рани: як змінилося містечко на Київщині за час, що минув з визволення від окупантів

Буча загоює рани: як змінилося містечко на Київщині за час, що минув з визволення від окупантів

Київ • УНН

 • 1704221 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Окупанти вбивали, грабували та руйнували містечко Буча на Київщині, але його відроджують. УНН побував у Бучі через 4 місяці після деокупаціі.

Дивіться у нашому відео, як місцеві жителі відроджують місто.

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Буча, Ірпінь, Гостомель та вся Київська область були звільнені від російських загарбників на початку квітня. У визволених містах і селах зафіксовані масові руйнування та жорстокі вбивства росіянами мирних жителів.

Події у Бучі стали синонімом жорстокості. Тільки у самій Бучі росіяни вбили щонайменше 400 цивільних українців.

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Українські Національні Новини

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