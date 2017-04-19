Брюссель подтвердил предоставление "безвиза" Украине до середины июня - И.Геращенко

"Брюссель подтверждает график украинского "безвиза", согласно которому до середины июня наши граждане получат безвизовый режим с ЕС. Надеюсь, некоторые депутаты, которые путают ВР и другие учреждения, его не сорвут", - отметила она.

Напомним, сегодня первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко на заседании правительства сообщил, что в Европейском Союзе скорее всего подпишут предоставления Украине безвизового режима до 18 мая .

Как сообщал УНН, Европарламент поддержал предоставление "безвизовых" Украина