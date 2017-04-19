Брюссель підтвердив надання "безвізу" Україні до середини червня – І.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що у Європейському союзі підтвердили графік запровадження безвізового режиму з Україною до середини червня. Про це вона написала у Facebook, передає УНН.
"Брюссель підтверджує графік українського "безвізу", згідно з яким до середини червня наші громадяни отримають безвізовий режим з ЄС. Сподіваюсь, деякі депутати, які плутають ВР і інші установи, його не зірвуть", - зазначила вона.
Нагадаємо, сьогодні перший заступник міністра закордонних справ Вадим Пристайко на засіданні уряду повідомив, що у Європейському Союзі скоріше за все підпишуть надання Україні безвізового режиму до 18 травня.
Як повідомляв УНН, Європарламент підтримав надання "безвізу" Україні