Бросал бутылки в педагогов и вредил имущество школы: на Ровенщине задержали нетрезвого мужчину

Украинцы в семь раз активнее брали ипотеку в феврале: под какой процент дают кредит

В феврале 2024 года украинские банки выдали 783 ипотечных кредита на общую сумму 1,3 млрд грн, что на 17,3% больше, чем в январе 2024 года, и более чем в семь раз больше, чем в феврале 2023 года, причем большинство кредитов было предоставлено по программе "е-дом" по средней ставке 7,6% годовых.