Бронзовый призер УПЛ продолжил потерю очков в новом сезоне

В первом тайме стоит вспомнить острый штрафной от игрока под 11 номером — мяч попал в перекладину. Также футболист “Зари” Гладкий сумел отличиться голом, но его отменили из-за офсайда.

Красивое исполнение штрафного от Янакова удалось игроку на 65 минуте игры. Но удержать три очка хозяева не сумели. Через 10 минут Юрченко сравнял счет ударом с пенальти — 1:1.

Заметим, “Ингулец” с 6 очками идет 11-м, а “Заря” набрала 10 очков — 8 ступень.