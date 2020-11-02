Бронзовый призер УПЛ продолжил потерю очков в новом сезоне

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 28077 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 55097 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 74524 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 85970 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 96089 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113372 просмотра

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Луганская “Заря” не сумела добыть три очка в гостевом поединке 8-го тура УПЛ против “Ингульца”, передает корреспондент УНН.

В первом тайме стоит вспомнить острый штрафной от игрока под 11 номером — мяч попал в перекладину. Также футболист “Зари” Гладкий сумел отличиться голом, но его отменили из-за офсайда.

Красивое исполнение штрафного от Янакова удалось игроку на 65 минуте игры. Но удержать три очка хозяева не сумели. Через 10 минут Юрченко сравнял счет ударом с пенальти — 1:1.

Заметим, “Ингулец” с 6 очками идет 11-м, а “Заря” набрала 10 очков — 8 ступень.

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