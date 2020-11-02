Бронзовий призер УПЛ продовжив втрату очок в новому сезоні

У першому таймі варто згадати гострий штрафний від гравця під 11 номером — м’яч потрапив у поперечину. Також футболіст “Зорі” Гладкий зумів відзначитися голом, але його відмінили через офсайд.

Красиве виконання штрафного від Янакова вдалося гравцеві на 65 хвилині гри. Але втримати три очки господарі не зуміли. Через 10 хвилин Юрченко зрівняв рахунок ударом з пенальті — 1:1.

Зауважимо, “Інгулець” з 6 очками йде 11-м, а “Зоря” набрала 10 очок — 8 сходинка.