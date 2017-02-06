British Airways объявили о забастовке бортпроводников
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. На воскресенье запланировано начало шестидневной забастовки бортпроводников British Airways, передает УНН со ссылкой на euronews.
Работники авиаперевозчика жалуются на низкие зарплаты.
Первая часть забастовки продлится с воскресенья по вторник. Вторая с четверга по субботу.
British Airways утверждает, что в результате забастовки придется изменить график менее одного процента рейсов.
Напомним, тарифный спор касается 4500 сотрудников авиакомпании, которые работают в ней с 2010 года. Они заявляют, что выполняют свои функции на худших условиях, чем другие сотрудники авиакомпании.
Профсоюз обвиняет British Airways за слишком низкие зарплаты стюардесс и бортпроводников, которые должны работать еще где-нибудь, чтобы прожить. Авиакомпания же заявляет, что последнее ее предложение по уровню заработных плат соответствует среднему уровню в сфере пассажирских авиаперевозок.