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British Airways оголосили про страйк бортпровідників

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. На неділю заплановано початок шестиденного страйку бортпровідників British Airways, передає УНН з посиланням на euronews.

British Airways оголосили про страйк бортпровідників

Працівники авіаперевезника скаржаться на низькі зарплати.

Перша частина страйку триватиме з неділі по вівторок. Друга з четверга по суботу.

British Airways запевняє, що внаслідок страйку доведеться змінити графік менше одного відсотка рейсів.

Нагадаємо, тарифна суперечка стосується 4500 співробітників авіакомпанії, які працюють у ній з 2010 року. Вони заявляють, що виконують свої функції на гірших умовах, ніж інші співробітники авіакомпанії.

Профспілка закидає British Airways занизькі зарплати стюардес та бортпровідників, які повинні працювати ще деінде, аби прожити. Авіакомпанія натомість заявляє, що остання її пропозиція щодо рівня заробітних плат відповідає середньому рівню у сфері пасажирських авіаперевезень.

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