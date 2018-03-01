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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 63131 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Британский министр обороны считает заявления Путина о новом оружии угрозой

Британский министр обороны считает заявления Путина о новом оружии угрозой

Киев  •  УНН

 • 13187 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал заявления президента РФ Владимира Путина о системах новейшего российского вооружения угрозой “уклада нашей жизни”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegraph.

В четверг Путин в послании парламенту рассказал о созданных в России новейших видах стратегического вооружения.

“Мы видим растущие угрозы нашему жизненному укладу, и такое развитие событий является еще одним напоминанием, что нам нельзя ослаблять защиту”, — цитирует газета Telegraph главу оборонного ведомства, который добавил, что Россия выбрала “путь эскалации и провокаций”.

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В своем выступлении президент Путин сообщил, что в состав стратегических ядерных сил России вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения “Борей”. По его словам, Россия также начала разработку особых стратегических вооружений, не использующих баллистическую траекторию полета, и поэтому, мол, неуязвимых для систем противоракетной обороны.

Напомним, США продолжат модернизировать свой ядерный арсенал, американские вооружения останутся эффективными. Об этом в четверг на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, комментируя послание Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина.

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