Британский министр обороны считает заявления Путина о новом оружии угрозой
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал заявления президента РФ Владимира Путина о системах новейшего российского вооружения угрозой “уклада нашей жизни”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegraph.
В четверг Путин в послании парламенту рассказал о созданных в России новейших видах стратегического вооружения.
“Мы видим растущие угрозы нашему жизненному укладу, и такое развитие событий является еще одним напоминанием, что нам нельзя ослаблять защиту”, — цитирует газета Telegraph главу оборонного ведомства, который добавил, что Россия выбрала “путь эскалации и провокаций”.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новая гонка ядерных вооружений охватила США и Россию — NYT
В своем выступлении президент Путин сообщил, что в состав стратегических ядерных сил России вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения “Борей”. По его словам, Россия также начала разработку особых стратегических вооружений, не использующих баллистическую траекторию полета, и поэтому, мол, неуязвимых для систем противоракетной обороны.
Напомним, США продолжат модернизировать свой ядерный арсенал, американские вооружения останутся эффективными. Об этом в четверг на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, комментируя послание Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина.