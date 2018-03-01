Британський міністр оборони вважає заяви Путіна про нову зброю загрозою
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон назвав заяви президента РФ Володимира Путіна про системи новітнього російського озброєння загрозою “укладу нашого життя”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegraph.
У четвер Путін у посланні парламенту розповів про створені в Росії новітні види стратегічного озброєння.
“Ми бачимо зростаючі загрози нашому життєвому укладу, і такий розвиток подій є ще одним нагадуванням, що нам не можна послаблювати захист”, — цитує газета Telegraph главу оборонного відомства, який додав, що Росія вибрала “дорогу ескалації і провокацій”.
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У своєму виступі президент Путін повідомив, що до складу стратегічних ядерних сил Росії увійшли 80 нових міжконтинентальних балістичних ракет, 102 балістичні ракети підводних човнів і три ракетних підводних крейсера стратегічного призначення “Борей”. За його словами, Росія також почала розробку особливих стратегічних озброєнь, що не використовують балістичну траєкторію польоту, і тому, мовляв, невразливих для систем протиракетної оборони.
Нагадаємо, США продовжать модернізувати свій ядерний арсенал, американські озброєння залишаться найефективнішими. Про це в четвер на регулярному брифінгу для журналістів заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, коментуючи послання Федеральним зборам президента РФ Володимира Путіна.