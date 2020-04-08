Британские ветеринары посоветовали отправить на карантин кошек, чьи владельцы заболели COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Британские ветеринары посоветовать самоизолюваты домашних кошек, чьи владельцы заболели COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"Владельцы домашних кошек, у которых обнаружили коронавирус, или те домохозяйства, которые самоизолировались, должны содержать любимцев внутри, если это возможно", - отметили в ассоциации ветеринаров Великобритании.
Отмечается, что котов не нужно заставлять находиться в помещении, если это вызывает у них стресс, поскольку зафиксировали небольшое количество случаев заражения COVID-19, когда передача осуществлялась от человека к животному.
"Нет никаких доказательств того, что домашние животные могут передавать COVID-19 своим владельцам", - отметили в ассоциации ветеринаров.
Также указано, что пока у собак не проявлялись симптомы болезни, но у кошек оказывались клинические признаки заболевания.
"Ассоциация предупреждает, что вирус может сидеть на меху животных так же, как и на других поверхностях. Мытье рук - это лучшая защитная линия", - сообщили в СМИ.
Напомним, тигрица в нью-йоркском зоопарке заразилась коронавирусом.