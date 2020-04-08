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Британські ветеринари порадили відправити на карантин кішок, чиї власники захворіли на COVID-19

Київ • УНН

 • 83269 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Британські ветеринари порадити самоізолювати домашніх котів, чиї власники захворіли на COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

“Власники домашніх котів, у яких виявили коронавірус, або ті домогосподарства, які самоізолювались, повинні утримувати улюбленців всередині, якщо це можливо”, - зазначили у асоціації ветеринарів Великої Британії.

Зазначається, що котів не потрібно примушувати знаходитись у приміщенні, якщо це викликає у них стрес, оскільки зафіксували лише невелику кількість випадків зараження COVID-19, коли передача здійснювалась від людини до тварини.

"Немає жодних доказів того, що домашні тварини можуть передавати COVID-19 своїм власникам", - зазначили у асоціації ветеринарів.

Також вказано, що поки у собак не проявлялись симптоми хвороби, але у кішок виявлялися клінічні ознаки захворювання.

“Асоціація попереджає, що вірус може сидіти на хутрі домашніх тварин так само, як і на інших поверхнях. Миття рук - це найкраща захисна лінія”, - повідомили в ЗМІ.

Нагадаємо, тигриця в нью-йоркському зоопарку заразилася коронавірусом.

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