Британські ветеринари порадили відправити на карантин кішок, чиї власники захворіли на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Британські ветеринари порадити самоізолювати домашніх котів, чиї власники захворіли на COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
“Власники домашніх котів, у яких виявили коронавірус, або ті домогосподарства, які самоізолювались, повинні утримувати улюбленців всередині, якщо це можливо”, - зазначили у асоціації ветеринарів Великої Британії.
Зазначається, що котів не потрібно примушувати знаходитись у приміщенні, якщо це викликає у них стрес, оскільки зафіксували лише невелику кількість випадків зараження COVID-19, коли передача здійснювалась від людини до тварини.
"Немає жодних доказів того, що домашні тварини можуть передавати COVID-19 своїм власникам", - зазначили у асоціації ветеринарів.
Також вказано, що поки у собак не проявлялись симптоми хвороби, але у кішок виявлялися клінічні ознаки захворювання.
“Асоціація попереджає, що вірус може сидіти на хутрі домашніх тварин так само, як і на інших поверхнях. Миття рук - це найкраща захисна лінія”, - повідомили в ЗМІ.
Нагадаємо, тигриця в нью-йоркському зоопарку заразилася коронавірусом.