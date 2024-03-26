Британская разведка: рф не хватает солдат на новые военные округа из-за войны в Украине

россия решила сформировать еще один армейский корпус, поскольку большинство ее сил остается задействованной в операциях в Украине, и ей нужно прилагать усилия для расширения своих сил на северо-западе страны. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, пишет УНН.

Детали

В сводке говорится, что россия уже начала размещать объявления о наборе в новый 44-й армейский корпус в луге в ленинградском военном округе.

Аналитики отмечают, что россия прилагает усилия по увеличению своих сил на северо-западе страны, поскольку большая часть ее сил по-прежнему задействована в операциях в Украине.

По данным британской разведки, рф почти наверняка придется решить, останутся ли новые подразделения, такие как 44-й армейский корпус, в местах дислокации своих гарнизонов после их создания или же они будут переведены для операций в Украине для поддержания там боевой мощи.

Ранее вновь созданные подразделения были немедленно переброшены в Украину, и почти наверняка необходимость продолжения операций препятствует более широким амбициям россии по расширению вооруженных сил, - говорится в сообщении.

Напомним

Британская разведка проанализировала способность рф сформировать и оснастить две новые армии, состоящие из 14 дивизий и 16 бригад, о которых объявил министр обороны россии сергей шойгу, но сомневается в их эффективности из-за ограниченной подготовки, устаревшего оборудования и инфраструктурных проблем.