Британская разведка: из-за значительных потерь россия перебрасывает ПВО из Калининграда на фронт в Украине

Искусственный интеллект: три крупнейшие экономики Европы выступили против жестких ограничений в законодательстве ЕС об ИИ

Франция, Германия и Италия выступают против жесткого законопроекта ЕС об искусственном интеллекте, опасаясь, что он может подавить инновации. Они стремятся найти баланс, который будет способствовать конкуренции и инновациям до дедлайна, наступающего в декабре этого года.