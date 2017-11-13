Британки бросили работу и собираются в Лас-Вегас после многомиллионного выигрыша в лотерею

Речь идет о шести британках, которые работали в команде “Catering Girls” — поставщиков общественного питания в больницы города Нит-Порт-Толбот.

Одна из победительниц — 56-летняя Джулия Сондерс сообщила, что работает в больнице на протяжении 12 лет.

“Мечты действительно сбываются. Эта победа изменила мою жизнь. И пускай я очень эмоционально реагирую на выигрыш, но это от того, что я бесконечно счастлива”, — рассказала она.

Еще одна победительница Дорин Томпсон сообщила, что ее муж Найджел еще не свыкся с тем, что они — миллионеры.

“Вчера мы отправились за покупками в "Теско“ и я увидела хорошую пару джинсов за 35 фунтов стерлингов (44 долл., — ред.). Мой муж сказал — нет, мы не заплатим за эти джинсы 35 фунтов стерлингов, это дорого”, — рассказала она.

Каждая из шести британок заберут по 4,2 млн фунтов стерлингов (5,3 млн долл., — ред.).

Команда счастливчиков уже бросила работу и двое из победительниц в ближайшее время планируют отправиться в Лас-Вегас.

Напомним, по версии международной компании “GFK”, в Украине самая популярная лотерея — это “Лото-Забава”.

В прошлом году она была официально признана рекордсменом среди других лотерей по количеству миллионеров, которые появились в стране благодаря украинской государственной лотерее, а это: 275 миллионеров за всю историю существования лотереи и 16 только за этот год.

Еженедельные розыгрыши “Лото-Забава” осуществляет оператор “М.С.Л.”.

Как меняется жизнь украинцев после выигрыша 1 млн грн в “Лото-Забаву”, смотрите в сюжете: