Британки кинули роботу і збираються в Лас-Вегас після багатомільйонного виграшу в лотерею

Йдеться про шість британок, які працювали в команді "Catering Girls" - постачальників громадського харчування в лікарні міста Ніт-Порт-Толбот.

Одна з переможниць - 56-річна Джулія Сондерс повідомила, що працює в лікарні протягом 12 років.

"Мрії дійсно збуваються. Ця перемога змінила моє життя. І нехай я дуже емоційно реагую на виграш, але це від того, що я безмежно щаслива", - розповіла вона.

Ще одна переможниця Дорін Томпсон повідомила, що її чоловік Найджел ще не звикся з тим, що вони - мільйонери.

"Вчора ми вирушили за покупками в "Теско" і я побачила гарну пару джинсів за 35 фунтів стерлінгів (44 дол. - ред.). Мій чоловік сказав - ні, ми не заплатимо за ці джинси 35 фунтів стерлінгів, це дорого", - розповіла вона.

Кожна з шести британок заберуть по 4,2 млн фунтів стерлінгів (5,3 млн дол. - ред.).

Команда щасливчиків вже кинула роботу і двоє з переможниць найближчим часом планують відправитися в Лас-Вегас.

Нагадаємо, за версією міжнародної компанії "GFK", в Україні найпопулярніша лотерея - це "Лото-Забава".

У минулому році вона була офіційно визнана рекордсменом серед інших лотерей за кількістю мільйонерів, які з'явилися в країні завдяки українській державній лотереї, а це: 275 мільйонерів за всю історію існування лотереї і 16 тільки за цей рік.

Щотижневі розіграші "Лото-Забава" здійснює оператор "М.С.Л.".

Як змінюється життя українців після виграшу 1 млн грн в "Лото-Забаву", дивіться в сюжеті: