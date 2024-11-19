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Британия ввела новые санкции против рф из-за депортации украинских детей

Британия ввела новые санкции против рф из-за депортации украинских детей

Киев  •  УНН

 • 2259 просмотра

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Великобритания ввела санкции против 10 российских чиновников и организаций из-за принудительной депортации украинских детей. Более 19 500 детей были насильно вывезены в РФ, где их подвергают индоктринации в лагерях перевоспитания.

Против десяти российских чиновников и организаций, виновных в насильственной депортации украинских детей сегодня, 19 ноября, были введены санкции со стороны Великобритании. Введение ограничений приурочили к 1000-му дню полномасштабного вторжения рф в Украину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

Детали

Как говорится в заявлении правительства Британии, более 19 500 украинских детей были насильно перемещены или депортированы российскими властями в Россию и на временно оккупированные территории Украины.

Около 6 000 украинских детей были перемещены в сеть лагерей перевоспитания. Там они подвергаются индоктринации, направленной на размывание их украинской идентичности и привитие пророссийских настроений.

Российские власти обучают украинских детей по учебной программе, которая переписывает историю России и Украины, прославляет военные действия России и пропагандирует верность России, а в некоторых случаях содержит военную подготовку

- говорится в заявлении правительства Британии.

Санкции ввели в частности, против Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" - российской военизированной организации, которая, как отмечается, занимает центральное место в попытках путина насильно депортировать и индоктринировать молодое поколение Украины.

Также под санкции попала Татьяна Завальская, назначенная россией руководительница Херсонского детского дома, из которого 46 детей были насильно вывезены в РФ для усыновления.

Виталий Александрович Сук, директор Херсонской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями "Олешки", также подпал под ограничения за использование своего служебного положения для незаконного вывоза украинских детей с инвалидностью из Херсона.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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