Британия находится в "дипломатическом контакте" с повстанцами в Сирии - глава МИД

Британия поддерживает "дипломатические контакты" с повстанческой группировкой в Сирии, которая свергла режим сирийского диктатора Башара Асада. Однако ХТШ остается запрещенной организацией. Об этом заявил глава британского МИД Дэвид Лемми, передает Sky News, пишет УНН.

Детали

Министр сделал соответствующее заявление, объявив, что Британия выделит 50 млн фунтов стерлингов в качестве международной помощи сирийцам в "время нужды".

Лемми также добавил, что Британия хочет видеть "представительное и инклюзивное правительство" в Сирии, которое будет руководить страной. Кроме того, он объяснил еще ряд целей, почему между сторонами есть дипломатический контакт.

Мы хотим, чтобы запасы химического оружия были надежно защищены и не применялись. И мы хотим гарантировать, что насилие не будет продолжаться. И поэтому по всем этим причинам, используя все имеющиеся у нас каналы, в том числе дипломатические и, конечно, разведывательные, мы стремимся иметь дело с ХТО там, где это необходимо,