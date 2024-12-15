Британия находится в "дипломатическом контакте" с повстанцами в Сирии - глава МИД

ukenru
Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье
 • 87735 просмотра

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

Эксклюзив
Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом
 • 119012 просмотра

Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится
 • 119642 просмотра

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
 • 131377 просмотра

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
 • 156221 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Эксклюзив
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
 • 218310 просмотра

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Эксклюзив
Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства
 • 171435 просмотра

Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства

Эксклюзив
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
 • 173547 просмотра

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

Эксклюзив
Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт
 • 141944 просмотра

Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт

Эксклюзив
На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции
 • 140038 просмотра

На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

 • 28194 просмотра
Укрзализныця запустила сразу 2 новых железнодорожных маршрута с ЕС

Укрзализныця запустила сразу 2 новых железнодорожных маршрута с ЕС

 • 29406 просмотра
На ВОТ Донецкой области задержан мужчина, который якобы мог взорвать авто экс-начальника оленевской колонии Евсюкова

На ВОТ Донецкой области задержан мужчина, который якобы мог взорвать авто экс-начальника оленевской колонии Евсюкова

 • 24348 просмотра
152 боевых столкновения за сутки: где сейчас горячее всего на фронте - Генштаб

152 боевых столкновения за сутки: где сейчас горячее всего на фронте - Генштаб

 • 21960 просмотра
Президент Словакии опасается последствий окончания войны рф в Украине

Президент Словакии опасается последствий окончания войны рф в Украине

 • 27296 просмотра
публикации
Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

 • 120169 просмотра
Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

 • 125440 просмотра
Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

 • 143888 просмотра
20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

 • 141888 просмотра
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
Эксклюзив

 • 218309 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 рождественских фильмов, которые помогут детям с особыми потребностями почувствовать праздник

5 рождественских фильмов, которые помогут детям с особыми потребностями почувствовать праздник

19:12 • 10700 просмотра
Барабанщик U2 не понимает чисел: ему поставили диагноз дискалькулия

Барабанщик U2 не понимает чисел: ему поставили диагноз дискалькулия

16:58 • 20302 просмотра
Мадонна в центре скандала: провокационные фото с "Папой" взорвали соцсети

Мадонна в центре скандала: провокационные фото с "Папой" взорвали соцсети

 • 103526 просмотра
Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

 • 104572 просмотра
Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

 • 106069 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Британия находится в "дипломатическом контакте" с повстанцами в Сирии - глава МИД

Британия находится в "дипломатическом контакте" с повстанцами в Сирии - глава МИД

Киев  •  УНН

 • 2079 просмотра

Read in English

Глава МИД Британии подтвердил дипломатические контакты с повстанческой группировкой ХТШ в Сирии. Британия выделит 50 млн фунтов помощи сирийцам и стремится защитить запасы химического оружия.

Британия поддерживает "дипломатические контакты" с повстанческой группировкой в Сирии, которая свергла режим сирийского диктатора Башара Асада. Однако ХТШ остается запрещенной организацией. Об этом заявил глава британского МИД Дэвид Лемми, передает Sky News, пишет УНН.

Детали

Министр сделал соответствующее заявление, объявив, что Британия выделит 50 млн фунтов стерлингов в качестве международной помощи сирийцам в "время нужды".

ХТШ ("Хайят Тахрир аш-Шам" - ред.) остается запрещенной организацией, но мы можем поддерживать дипломатические контакты, и поэтому мы имеем дипломатические контакты, как и следовало ожидать,

- сказал Лемми, отвечая на вопрос, контактировало ли правительство с повстанческой группировкой.

Лемми также добавил, что Британия хочет видеть "представительное и инклюзивное правительство" в Сирии, которое будет руководить страной. Кроме того, он объяснил еще ряд целей, почему между сторонами есть дипломатический контакт.

Мы хотим, чтобы запасы химического оружия были надежно защищены и не применялись. И мы хотим гарантировать, что насилие не будет продолжаться. И поэтому по всем этим причинам, используя все имеющиеся у нас каналы, в том числе дипломатические и, конечно, разведывательные, мы стремимся иметь дело с ХТО там, где это необходимо,

- ответил Лемми.

Напомним

Президент Украины обсудил с чиновниками программу "Зерно из Украины" по продовольственной помощи Сирии. Планируется предоставить пшеницу, муку и масло для обеспечения продовольственной безопасности в регионе.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
bashar-asadБашар Асад
siriyaСирия
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания