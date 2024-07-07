Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине, включающем артиллерийские орудия, четверть миллиона боеприпасов, почти 100 высокоточных ракет Brimstone, малые военные катера, машины для разминирования, бульдозеры, а также поддержку ранее предоставленного оборудования.
После встречи с президентом Зеленским в Одессе новый министр обороны Британии Джон Гили объявил новый пакет поддержки Украины. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании, передает УНН.
Детали
Во время визита, который совпал по времени с празднованием Украиной Дня ВМС, министр обороны подтвердил, что новая власть в Вестминстере усилит непоколебимую поддержку Украины со стороны Великобритании.
"Возможно, в правительстве произошли изменения, но Великобритания едина в поддержке Украины. Как новый министр обороны, я гарантирую, что мы усилим поддержку со стороны Великобритании, увеличив поставки жизненно необходимой военной помощи", - сказал Джон Гили.
Новый пакет помощи будет включать больше артиллерийских орудий, четверть миллиона боеприпасов и почти 100 высокоточных ракет Brimstone.
Пакет помощи включает в себя:
Зеленский в Одессе встретился с министрами обороны Нидерландов и Британии: говорили о ПВО и F-167 июля 2024, 17:30 • 39267 просмотров