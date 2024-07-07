После встречи с президентом Зеленским в Одессе новый министр обороны Британии Джон Гили объявил новый пакет поддержки Украины. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании, передает УНН.

Детали

Во время визита, который совпал по времени с празднованием Украиной Дня ВМС, министр обороны подтвердил, что новая власть в Вестминстере усилит непоколебимую поддержку Украины со стороны Великобритании.

"Возможно, в правительстве произошли изменения, но Великобритания едина в поддержке Украины. Как новый министр обороны, я гарантирую, что мы усилим поддержку со стороны Великобритании, увеличив поставки жизненно необходимой военной помощи", - сказал Джон Гили.

Новый пакет помощи будет включать больше артиллерийских орудий, четверть миллиона боеприпасов и почти 100 высокоточных ракет Brimstone.

Пакет помощи включает в себя:

четверть миллиона боеприпасов 50-го калибра;

90 противотанковых ракет Brimstone;

50 малых военных катеров для поддержки речных и прибрежных операций;

40 машин разминирования;

10 артиллерийских орудий AS-90;

61 бульдозер для строительства оборонительных позиций;

поддержка ранее подаренных AS-90, в том числе 32 новых стволов и критически важных запасных частей, которые помогут Украине выпустить еще 60 000 155-мм снарядов.

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