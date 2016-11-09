Британец выиграл 100 тыс. фунтов сделав ставку на Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Британский бизнесмен выиграл 100 тыс. фунтов, сделав ставку на победу республиканция Дональда Трампа на выборах в США, передает УНН со ссылкой на CNN.
Британец сделал ставку в июне 2015 года.
Как заявил бизнесмен, он никогда не делал ставок. Однако был убежден, что Д.Трамп победит, как только миллиардер объявил о своей кандидатуре на пост президента США, в прошлом году.
Выигрыш подтвержден игровой платформой.
Как сообщал УНН, Д.Трамп избран президентом США.