Британец выиграл 100 тыс. фунтов сделав ставку на Д.Трампа

Британец сделал ставку в июне 2015 года.

Как заявил бизнесмен, он никогда не делал ставок. Однако был убежден, что Д.Трамп победит, как только миллиардер объявил о своей кандидатуре на пост президента США, в прошлом году.

Выигрыш подтвержден игровой платформой.

Как сообщал УНН, Д.Трамп избран президентом США.