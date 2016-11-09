Британець виграв 100 тис. фунтів зробивши ставку на Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Британський бізнесмен виграв 100 тис. фунтів, зробивши ставку на перемогу республіканція Дональда Трампа на виборах в США, передає УНН з посиланням на CNN.
Британець зробив ставку у червні 2015 року.
Як заявив бізнесмен, він ніколи не робив ставок. Проте був переконаний, що Д.Трамп переможе, як тільки мільярдер оголосив про свою кандидатуру на пост президента США, в минолому році.
Також повідомляється, що загалом британець п'ять тисяч фунтів.
Виграш підтверджено гральною платформою.
Як повідомляв УНН, Д.Трампа обрали президентом США.