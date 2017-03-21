Британец Р.Вильямс готов выступить от России на Евровидении
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Британский певец Робби Уильямс заявил, что может представлять Россию на международном музыкальном конкурсе Евровидение, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Певец уверен, что сможет победить на этом конкурсе.
"Я так просто это сейчас заявляю, а мой менеджер уже схватился за голову. Давай, Россия, мы сможем победить", - с улыбкой отметил певец.
Он также сообщил, что ему нравится этот музыкальный конкурс, хотя он и длится 3 часа.
Россию на Евровидении-2017, которое будет проходить в Киеве, должен представить певица Юлия Самойлова.
Однако СБУ заявила, что готовится запретить ей въезд из-за того, что она ранее выступала в аннексированом Крыму.
Напоминаем, что 30 сентября певец опубликовал клип на песню "Party Like A Russian" ( "Веселись, как русский"). В ролике он танцует с балеринами в интерьерах роскошного особняка. Исполнитель поет о богатых российских олигархах, которые умаляют благосостояние нации, строят собственную космическую станцию и никогда не улыбаются.
После выхода сингла Р.Вильямс признался, что теперь будет избегать поездок в восточноевропейские страны.