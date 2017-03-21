Британець Р.Вільямс готовий виступити від Росії на Євробаченні

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Британський співак Роббі Вільямс заявив, що може представляти Росію на міжнародному музичному конкурсі Євробачення, передає УНН із посиланням на ВВС.

Співак впевнений, що зможе перемогти на цьому конкурсі.

"Я так просто це зараз заявляю, а мій менеджер вже схопився за голову. Давай, Росія, ми зможемо перемогти", - із посмішкою зазначив співак.

Він також повідомив, що йому подобається цей музичний конкурс, хоча він і триває три години.

Росію на Євробаченні-2017, яке проходитиме у Києві, має представити співачка Юлія Самойлова.

Однак СБУ заявила, що готується заборонити їй в'їзд через те, що вона раніше виступала в анексованому Криму.

Нагадємо, що 30 вересня співак опублікував кліп на пісню "Party Like A Russian" (“Веселися, як росіянин”). У ролику він танцює з балеринами в інтер’єрах розкішного особняка. Виконавець співає про багатих російських олігархів, які применшують добробут нації, будують власну космічну станцію і ніколи не посміхаються.

Після виходу синглу Р.Вільямс зізнався, що тепер буде уникати поїздок в східноєвропейські країни.

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