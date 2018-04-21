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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Брифинг ООН касательно ситуации на Донбассе: Украина стала мировым лидером по количеству жертв подрыва на минах

Киев • УНН

 • 13767 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Украина стала мировым лидером по количеству жертв подрыва на минах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт ООН и брифинг по гуманитарной ситуации на Востоке.

Брифинг ООН касательно ситуации на Донбассе: Украина стала мировым лидером по количеству жертв подрыва на минах

Также во время брифинга сообщили, что: “Из общего количества пострадавших в результате конфликта людей (4,4 млн) 3,4 млн нуждаются в гуманитарной помощи и защиты. Из них 1,8 млн проживающих на неподконтрольных Киеву территориях; 0,6 млн на линии соприкосновения; 1 млн — в районах под контролем Киева. Число ВПЛ = 1,6 млн”.

“Людям в зоне конфликта негде жить — не менее 40 000 домов разрушено, а денег на аренду и оплату услуг практически нет. 60% внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) едва сводят концы с концами”, — сообщили в организации.

В ООН добавили, что фиксируются нападения на систему обеспечения питьевой водой: “постоянные нападения на систему водоснабжения и обслуживающий персонал. В 2017 году таких атак было 135, а за первые 3 месяца этого года — 20. С перебоями и нехваткой воды сталкиваются 3,4 млн лиц ”.

Как сообщал УНН, доноры предоставили всего 3% от средств, необходимых для оказания гуманитарной помощи жителям востока.

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