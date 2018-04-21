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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Брифінг ООН щодо ситуації на Донбасі: Україна стала світовим лідером за кількістю жертв підриву на мінах

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Україна стала світовим лідером за кількістю жертв підриву на мінах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter-акаунт ООН та брифінг щодо гуманітарної ситуації на Сході.

Брифінг ООН щодо ситуації на Донбасі: Україна стала світовим лідером за кількістю жертв підриву на мінах

Також під час брифінгу повідомили, що: “Із загальної кількості потерпілих в результаті конфлікту людей (4,4 млн) 3,4 млн потребують гуманітарної допомоги і захисту. З них 1,8 млн проживають на непідконтрольних Києву територіях; 0,6 млн на лінії зіткнення; 1 млн — в районах під контролем Києва. Число ВПЛ = 1,6 млн”.

“Людям в зоні конфлікту немає де жити — щонайменше 40 000 домівок зруйновано, а грошей на оренду і оплату послуг практично немає. 60% внутрішньо переміщених осіб (ВПО) ледве зводять кінці з кінцями”, — повідомили у організації.

У ООН додали, що фіксуються напади на систему забезпечення питною водою: “постійні напади на систему водопостачання та обслуговуючий персонал. У 2017 році таких атак було 135, а за перші 3 місяці цього року — 20. З перебоями і нестачею води стикаються 3,4 млн осіб”.

Як повідомляв УНН, донори надали всього 3% від коштів, необхідних для надання гуманітарної допомоги жителям сходу.

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