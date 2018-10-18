Бразилия минимально победила Аргентину в матче топ-сборных мира
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Национальные сборные Бразилии и Аргентины на стадионе “им. короля Абдаллы” в Джидде провели очный контрольный поединок, передает корреспондент УНН.
В первом тайме стоит вспомнить дальний выстрел мимо штанги Ло Селсо, а также опасное выполнения штрафного в исполнении Дибалы, однако ворота “селесао” остались на замке.
Зато после сейва Ромеро от выстрела взлета Артура, уже и вратарь аргентинцев был бессилен на 3-й компенсированной минуте встречи, когда Неймар точной передачей с углового нашел Миранду, и защитник поразил владения аргентинцев — 1:0.
Отметим, что в матче приняли участие такие мировые звезды футбола, как Неймар, Коутинью, Габриэль Жезус, Фирмино, Алиссон, Икарди, Дибала и другие.
Заметим, что Бразилия пока занимает 3-ю строчку в рейтинге сборных ФИФА, в свою очередь Аргентина 11-я.