Бразилія мінімально перемогла Аргентину у матчі топ-збірних світу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Національні збірні Бразилії і Аргентини на стадіоні “ім. короля Абдалли” в Джидді провели очний контрольний поєдинок, передає кореспондент УНН.
У першому таймі варто згадати дальній постріл повз штангу Ло Селсо, а також небезпечне виконання штрафного у виконанні Дібали, проте ворота “селесао” залишились на замку.
Натомість після сейву Серхіо Ромера від пострілу зльоту Артура, вже і воротар аргентинців був безсилим на 3-й компенсованій хвилині зустрічі, коли Неймар точною передачею з кутового знайшов Міранду, і захисник вразив володіння аргентинців — 1:0.
Відзначимо, що у матчі взяли участь такі світові зірки футболу, як Неймар, Коутінью, Габріель Жезус, Роберто Фірміно, Аліссон, Мауро Ікарді, Пауло Дібала та інші.
Зауважимо, що Бразилія наразі займає 3-й рядок у рейтингу збірних ФІФА, в свою чергу Аргентина 11-та.