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Бразилія мінімально перемогла Аргентину у матчі топ-збірних світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Національні збірні Бразилії і Аргентини на стадіоні “ім. короля Абдалли” в Джидді провели очний контрольний поєдинок, передає кореспондент УНН.

У першому таймі варто згадати дальній постріл повз штангу Ло Селсо, а також небезпечне виконання штрафного у виконанні Дібали, проте ворота “селесао” залишились на замку.

Натомість після сейву Серхіо Ромера від пострілу зльоту Артура, вже і воротар аргентинців був безсилим на 3-й компенсованій хвилині зустрічі, коли Неймар точною передачею з кутового знайшов Міранду, і захисник вразив володіння аргентинців — 1:0.

Відзначимо, що у матчі взяли участь такі світові зірки футболу, як Неймар, Коутінью, Габріель Жезус, Роберто Фірміно, Аліссон, Мауро Ікарді, Пауло Дібала та інші.

Зауважимо, що Бразилія наразі займає 3-й рядок у рейтингу збірних ФІФА, в свою чергу Аргентина 11-та.

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