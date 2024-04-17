Бранч возможностей: Бережная расскажет о бизнес-грантах для ветеранов и их семей

В субботу жены военных и ветеранки смогут узнать, как получить грант на создание или расширение собственного бизнеса при поддержке государства. Об этом сообщает Министерство экономики Украины, передает УНН.

Детали

Заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная расскажет детали грантовых программ для ветеранов и их семей, которые предлагает Министерство.

Участницы мероприятия узнают о:

- условия получения финансирования для развития собственного бизнеса;

- процесс подачи заявки и получения гранта;

- критерии отбора победителей;

- истории от победителей программы.

Мероприятие состоится 20 апреля в 10:00. Адрес локации будет сообщен зарегистрированным участницам накануне мероприятия из соображений безопасности.

Вход бесплатный, однако регистрация обязательна по ссылке: https://forms.gle/eX1mjmhkwrbozRqv7](https://forms.gle/eX1mjmhkwrbozRqv7

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