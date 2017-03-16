Боевики за сутки 91 раз обстреляли силы АТО - штаб

Сообщают, что за сутки ранены четверо украинских защитников.

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"На Донецком направлении российские террористы не оставляют в покое защитников Авдеевки, обстреливая позиции из всех видов вооружения, включая тяжелые минометы и танки. По шахте Бутовка, позициях у Каменки и Троицкого враг бил из минометов калибра 120, Луганского и Зайцевого - из гранатометов различных систем, БМП и минометов, Майорска - из минометов 82 калибра, Песков - с БМП. По опорным пунктам неподалеку Новгородского и Опытного противник вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия. А около 23.00 враг с артустановок калибра 152 мм совершил провокационные обстрелы в направлении села Клещивка, что на Бахмутской трассе и не находится на линии соприкосновения", - указали в пресс-центре АТО.

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"На Мариупольском направлении по позициям под Широкино и Водяным, российские оккупанты вели огонь из пулеметов, БМП и зенитных установок. Рядом с Павлополь с 120 мм минометов и артиллерии калибром 122", - добавили в штабе.

В районе Гнутово и Тарамчука из пулеметов и СПГ, а под Новогригорьевкой с БМП. Рядом с Марьинкой - из крупнокалиберных пулеметов, а Красногоровку из минометов калибра 82 мм и гранатометов.

Отмечается, что на Луганском направлении в районе Новоалександровки и Крымского обстрелы велись из гранатометов различных систем и минометов калибра 82 и 120, рядом Орехово из минометов 82 мм, а Лобачев из автоматических гранатометов. Опорные пункты неподалеку Валуйского из стрелкового оружия. Около полуночи артиллерией 122 мм враг пытался попасть по позициям в районе Новоалександровки и Новозвановки.