Бойовики за добу 91 раз обстріляли сили АТО – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Минулої доби російсько-окупаційні війська 91 раз вели вогонь по позиціях українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
Повідомляють, що за добу поранено четверо українських захисників.
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“На Донецькому напрямку російські терористи не залишають у спокої захисників Авдіївки, обстрілюючи позиції зі всіх видів озброєння, включаючи важкі міномети і танки. По шахті Бутівка, позиціях біля Кам’янки і Троїцького ворог гатив з мінометів калібру 120, Луганського та Зайцевого — з гранатометів різних систем, БМП та мінометів, Майорська — з мінометів 82 калібру, Пісків — з БМП. По опорних пунктах неподалік Новгородського та Опитного противник вів вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. А близько 23.00 ворог з артустановок калібру 152 мм здійснив провокаційні обстріли в напрямку села Клещівка, що на Бахмутській трасі і не знаходиться на лінії зіткнення,” — вказали у прес-центрі АТО.
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“На Маріупольському напрямку по позиціях під Широкіним та Водяним, російські окупанти вели вогонь з кулеметів, БМП та зенітних установок. Поруч з Павлополем з 120 мм мінометів та артилерії калібром 122,” — додали в штабі.
В районі Гнутового та Тарамчука з кулеметів та СПГ, а під Новогригорівкою з БМП. Поруч з Мар’їнкою — з великокаліберних кулеметів, а Красногорівку з мінометів калібру 82 мм та гранатометів.
Зазначається, що на Луганському напрямку в районі Новоолександрівки та Кримського обстріли велись з гранатометів різних систем та мінометів калібру 82 та 120, поруч Оріхового з мінометів 82 мм, а Лобачове з автоматичних гранатометів. Опорні пункти неподалік Валуйського зі стрілецької зброї. Близько опівночі артилерією 122 мм ворог намагався поцілити по позиціях в районі Новоолександрівки та Новозванівки.