Боевики за сутки 85 раз обстреляли силы АТО - штаб

Сообщают, что за сутки ранения получили пять украинских защитников.

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"На Донецком направлении по позициям ВС Украины в районе Луганского и Авдеевки российские оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 и 120 мм, и гранатометов различных систем. По укреплением рядом Невельского и Песков из крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Опытного, Троицкого, Зайцевого и Камянки из гранатометов и минометов калибра 82 мм", - указали в пресс-центре АТО.

"На Мариупольском направлении для поражения наших позиций рядом Водяного и Павлополь враг дважды использовал артиллерию калибра 122, а вблизи Широкино минометы калибра 120 мм. По укреплениях в районе Марьинки и Гнутово из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов", - добавили в штабе.

Отмечается, что увеличилось количество обстрелов на Луганском направлении, где поблизости Крымского российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, минометов калибра 85 и 120, танков а впоследствии, ближе к полуночи еще и с тяжелой артиллерии калибра 152 мм. По опорным пунктам в районе Троицкого несколько раз били из минометов калибра 120 мм., А рядом Новоалександровки, Трехизбенки и Попасной с СПГ. В районе Станицы Луганской из гранатометов и пулеметов крупного калибра.

Как сообщал УНН, в районе Авдеевки продолжаются обстрелы из гранатометов различных систем, минометов калибра 82 и 120 мм.