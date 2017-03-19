Бойовики за добу 85 разів обстріляли сили АТО – штаб

Повідомляють, що за добу поранень зазнали п’ять українських захисників.

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"На Донецькому напрямку по позиціях ЗС України в районі Луганського та Авдіївки російські окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 та 120 мм, та гранатометів різних систем. По укріпленням поруч Невельського та Пісків з великокаліберних кулеметів, а неподалік Опитного, Троїцького, Зайцевого та Кам’янки з гранатометів та мінометів калібру 82 мм,” — вказали у прес-центрі АТО.

"На Маріупольському напрямку для враження наших позицій поруч Водяного та Павлополя ворог двічі використав артилерію калібру 122, а поблизу Широкиного міномети калібру 120 мм. По укріпленнях в районі Мар’їнки та Гнутового з мінометів калібру 82 мм, стрілецької зброї та гранатометів,” — додали в штабі.

Зазначається, що більшилась кількість обстрілів на Луганському напрямку, де поблизу Кримського російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, мінометів калібру 85 та 120, танків а згодом, ближче до опівночі ще й з важкої артилерії калібру 152 мм. По опорних пунктах в районі Троїцького декілька раз били з мінометів калібру 120 мм., а поруч Новоолександрівки, Трьохізбенки та Попасної з СПГ. В районі Станиці Луганської з гранатометів та кулеметів великого калібру.

Як повідомляв УНН, в районі Авдіївки продовжуються обстріли з гранатометів різних систем, мінометів калібру 82 та 120 мм.