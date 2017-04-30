Боевики в сутки 54 раза обстреляли силы АТО - штаб

Отмечают, что за минувшие сутки двое украинских воинов погибли, еще четверо военнослужащих получили ранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вблизи Зайцев погиб военный ВСУ

"На Приморском направлении, из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг бил по защитниках Красногоровки. С минометов калибра 120-мм и гранатометов обстреливал опорные пункты в районе Новотроицкого. Позиции вблизи Березовой противник накрывал огнем 82-миллиметровых минометов, а в районе Гнутово - автоматических гранатометов и пулеметов крупных калибров. Вооружение БМП, противотанковые гранатометы и пулеметы больших калибров враг применял Водяным и Маринкою, а стрелковое оружие - рядом Широкино. Из вооружения БТР и гранатометов враг вел огонь по опорным пунктам под Чермалык, а из вооружения БМП и пулеметов больших калибров обстреливал морских пехотинцев рядом Павлополь ", - указали в пресс-центре АТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После пятичасовой операции погиб украинский военный

"На Донецком направлении, из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по позициям в районе Авдеевки. Защитников Верхнеторецком обстреливал из гранатометов и 82 мм минометов, а защитников шахты "Бутовка" из крупнокалиберных пулеметов. Наши позиции в районе населенного пункта Зайцево обстрелял из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи шахты "Бутовка" и Авдеевки действовали вражеские снайперы ", - добавили в штабе.

Отмечают, что на Луганском направлении, огнем артиллерии калибра 122-мм, минометов 120-мм и 82-мм калибра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов подразделения российско-оккупационных войск накрывали позиции вблизи населенного пункта Новотошковское. По опорным пунктам под Крымским противник применял артиллерию калибром 122-мм, гранатометы и 82-миллиметровые минометы. По защитниках населенного пункта Старый Айдар враг бил со 120-миллиметровых минометов, а по защитникам Новоалександровки - с противотанкового ракетного комплекса. Гранатометы различных систем и пулеметы больших калибров применил под Новозвановка. С пулеметов больших калибров и стрелкового оружия противник бил по позициям рядом населенного пункта Желтое.

В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня.