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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Бойовики за добу 54 рази обстріляли сили АТО – штаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Минулої доби російсько-окупаційні війська 54 рази вели вогонь по позиціях українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.

Бойовики за добу 54 рази обстріляли сили АТО – штаб

Зазначають, що за минулу добу двоє українських воїнів загинули, ще четверо військовослужбовців отримали поранення.

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“На Приморському напрямку, з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог бив по захисниках Красногорівки. З мінометів калібру 120-мм та гранатометів обстрілював опорні пункти в районі Новотроїцького. Позиції поблизу Березового противник накривав вогнем 82-міліметрових мінометів, а в районі Гнутового — автоматичних гранатометів та кулеметів великих калібрів. Озброєння БМП, протитанкові гранатомети та кулемети великих калібрів ворог застосовував під Водяним та Марїнкою, а стрілецьку зброю — поруч Широкиного. З озброєння БТР та гранатометів ворог вів огонь по опорних пунктах під Чермаликом, а з озброєння БМП та кулеметів великих калібрів обстрілював морських піхотинців поруч Павлополя,” — вказали у прес-центрі АТО.

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“На Донецькому напрямку, з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник вів вогонь по позиціях в районі Авдіївки. Оборонців Верхньоторецького обстрілював з гранатометів та 82 мм мінометів, а захисників шахти „Бутівка“ з великокаліберних кулеметів. Наші позиції в районі населеного пункту Зайцеве обстріляв з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу шахти „Бутівка“ та Авдіївки діяли ворожі снайпери,” — додали в штабі.

Зазначають, що на Луганському напрямку, вогнем артилерії калібру 122-мм, мінометів 120-мм та 82-мм калібру, гранатометів та великокаліберних кулеметів підрозділи російсько-окупаційних військ накривали позиції поблизу населеного пункту Новотошківське. По опорних пунктах під Кримським противник застосовував артилерію калібром 122-мм, гранатомети та 82-міліметрові міномети. По захисниках населеного пункту Старий Айдар ворог гатив зі 120-міліметрових мінометів, а по оборонцях Новоолександрівки — з протитанкового ракетного комплексу. Гранатомети різних систем та кулемети великих калібрів застосував під Новозванівкою. З кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї противник бив по позиціях поруч населеного пункту Жовте.

В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь.

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