Боевики за сутки 19 раз обстреляли силы АТО - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 19 раз вели огонь по позициям украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.
"На Мариупольском направлении - из гранатометов и стрелкового оружия они обстреливали Гнутово, Водяное и Широкино", - отметили в пресс-центре АТО.
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"На Донецком - из тех же видов вооружения - Авдеевку, Луганское и Зайцево", - добавили в штабе.
Отмечается, что на Луганском направлении российско-оккупационные войска использовали 120 миллиметровые минометы, неоднократно обстреливая Крымское, а из гранатометов - Новозвановку.
Как сообщал УНН, во Львов привезли 15 раненых из зоны АТО.