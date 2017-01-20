Бойовики за добу 19 разів обстріляли сили АТО – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Минулої доби російсько-окупаційні війська 19 разів вели вогонь по позиціях українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
“На Маріупольському напрямку — з гранатометів та стрілецької зброї вони обстрілювали Гнутове, Водяне та Широкине,” — вказали у прес-центрі АТО.
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“На Донецькому — з тих же видів озброєння — Авдіївку, Луганське та Зайцеве,” — додали в штабі.
Зазначається, що на Луганському напрямку російсько-окупаційні війська використовували 120 міліметрові міномети, неодноразово обстрілюючи Кримське, а з гранатометів — Новозванівку.
Як повідомляв УНН, до Львова привезли 15 поранених із зони АТО.