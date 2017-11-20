Боевики за сутки 11 раз обстреляли силы АТО - штаб

В общем, от полуночи, российско-оккупационные войска 11 раз нарушили перемирие. В более чем половине случаев силы АТО давали врагу адекватный ответ.

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Сообщают, что в течение дня эпицентром боевого противостояния стало Приазовья, на Донецком направлении. Здесь, в районе Водяного, Павлополь и Чермалык, враг неоднократно обстреливал оборонительные укрепления украинских защитников из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Так позиции в пригороде Марьинки наемники дважды обстреливали из пехотного вооружения, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по защитникам Новотроицкого.

"На Луганском направлении под гранатометный огонь противника попали опорные пункты сил АТО у Новгородского", - добавили в штабе.