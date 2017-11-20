Бойовики за добу 11 разів обстріляли сили АТО – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. За минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 11 разів обстріляли позиції ЗСУ, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
Загалом, від опівночі, російсько-окупаційні війська 11 разів порушили перемир’я. У більш ніж половині випадків сили АТО давали ворогу адекватну відповідь.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Минулої доби внаслідок бойових дій у зоні АТО один військовий отримав травмування
Повідомляють, що протягом дня епіцентром бойового протистояння стало Приазов’я, що на Донецькому напрямку. Тут, у районі Водяного, Павлополя і Чермалика, ворог неодноразово обстрілював оборонні укріплення українських захисників зі 120-мм і 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Держава за три роки видала 5 тис. квартир для військових – Президент
Так позиції у передмісті Мар’їнки найманці двічі обстрілювали із піхотного озброєння, а з гранатометів і великокаліберних кулеметів вели вогонь по оборонцях Новотроїцького.
"На Луганському напрямку під гранатометний вогонь противника потрапили опорні пункти сил АТО біля Новгородського," - додали у штабі.