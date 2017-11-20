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Бойовики за добу 11 разів обстріляли сили АТО – штаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. За минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 11 разів обстріляли позиції ЗСУ, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.

Загалом, від опівночі, російсько-окупаційні війська 11 разів порушили перемир’я. У більш ніж половині випадків сили АТО давали ворогу адекватну відповідь.

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Повідомляють, що протягом дня епіцентром бойового протистояння стало Приазов’я, що на Донецькому напрямку. Тут, у районі Водяного, Павлополя і Чермалика, ворог неодноразово обстрілював оборонні укріплення українських захисників зі 120-мм і 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Так позиції у передмісті Мар’їнки найманці двічі обстрілювали із піхотного озброєння, а з гранатометів і великокаліберних кулеметів вели вогонь по оборонцях Новотроїцького.

"На Луганському напрямку під гранатометний вогонь противника потрапили опорні пункти сил АТО біля Новгородського," - додали у штабі.

 

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