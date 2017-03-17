Боевики из танков обстреляли старую часть Авдеевки

"Авдеевка. В 15:25 боевики "ДНР" из танков расстреляли старую часть города. Разрушены дома на ул. Металлургов, 95 и Заводской, 63", - написал В.Аброськин.

По его словам, люди чудом не пострадали, так как были не в доме, а занимались делами во дворе.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНН, Донецкая фильтровальная станция начала подачу воды в Авдеевку. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил Президенту, что вода появится в сетях города до 16:00.