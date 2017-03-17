Бойовики з танків обстріляли стару частину Авдіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Бойовики з танків обстріляли стару частину міста Авдіївка. Про це повідомив начальник ГУ НП в області В'ячеслав Аброськін у Facebook, передає УНН.
“Авдіївка. В 15:25 бойовики "ДНР" з танків розстріляли стару частину міста. Зруйновані будинки на вул.Металургів, 95 та Заводській, 63”, — написав В.Аброськін.
За його словами, люди дивом не постраждали, бо були не в домі, а займалися справами на подвір’ї.
На місці працює слідчо-оперативна група.
Як повідомляв УНН, Донецька фільтрувальна станція почала подачу води до Авдіївки. Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив Президенту, що вода з'явиться у мережах міста до 16 години.