Боевики с начала суток дважды открывали огонь по украинским военным
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. С начала суток боевики российско-оккупационных войск дважды открывали огонь по украинским военным. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута, передает корреспондент УНН.
"На луганском направлении враг из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Орехово. А на донецком направлении, в районе Лебединского, укрепления подразделений Объединенных сил были обстреляны из РПГ и стрелкового оружия", - сказал Праута.
Он добавил, что украинские защитники открывали огонь. С начала этого периода потерь среди наших защитников нет.
Напомним, за минувшие сутки подразделения Объединенных сил зафиксировали 24 прицельных обстрела. Во время боевых действий один наш защитник ранен. Военнослужащего доставили в лечебное учреждение, состояние его здоровья характеризуется как удовлетворительное.