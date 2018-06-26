Бойовики з початку доби двічі відкривали вогонь по українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. З початку доби бойовики російсько-окупаційних військ двічі відкривали вогонь по українських військових. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає кореспондент УНН.
"На луганському напрямку ворог з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях у районі населеного пункту Оріхове. А на донецькому напрямку, в районі Лебединського, укріплення підрозділів Об’єднаних сил були обстріляні з РПГ та стрілецької зброї",- сказав Праута.
Він додав, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь. З початку цієї доби втрат серед наших захисників немає.
Нагадаємо, минулої доби підрозділи Об’єднаних сил зафіксували 24 прицільних обстріли. Під час бойових дій одного нашого захисника поранено. Військовослужбовця доставлено до лікувального закладу, стан його здоров’я характеризується як задовільний.